Dos adolescentes fueron detenidos por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

Durante la mañana de este viernes, dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron detenidos por lanzar bombas molotov a las afueras del Instituto Nacional junto a otros sujetos.

El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9 de Carabineros, detalló que "personal del Departamento OS9 en coordinación con personal de Control de Orden Público procedieron a la detención de dos menores de edad pertenecientes al Instituto Nacional".

"Su edad son de 17 y 16 años, respectivamente, quienes momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente seis individuos más, lanzaban elementos incendiarios en contra del personal de Carabineros y también contra el mobiliario público", indicó.

Debido a esta situación, "resultó dañado producto de amago de incendio un vehículo particular que se encontraba estacionado en las inmediaciones del Instituto Nacional, en donde en su interior permanecían dos menores de edad, quienes, afortunadamente, resultaron ilesos".

Por su parte, el fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Centro Norte, mencionó que "un grupo de alrededor de seis a siete estudiantes del Instituto Nacional, comenzaron a horas de la mañana a lanzar elementos incendiarios a personal de Carabineros".

"A raíz de esta acción, un vehículo que se encontraba estacionado con dos niños en su interior de 6 y 7 años se incendió en su parte delantera, no causando grandes daños, y los niños no se encontrarían con lesiones", añadió.

El persecutor explicó que los detenidos "van a ser formalizados el día de hoy en un bloque de la tarde por el delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos".

(Imagen: Carabineros)

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