«Dónde Están Las Lucas»: Diputados RN lanzan dura campaña para fiscalizar déficit fiscal heredado del Gobierno de Gabriel Boric

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó su agenda de fiscalización denominada «#DóndeEstánLasLucas», con la que buscan determinar el alcance del déficit fiscal en nuestro país, además de verificar el estado real de las cuentas públicas heredadas del Gobierno del exPresidente Gabriel Boric.

Entre las medidas anunciadas, los parlamentarios de la colectividad impulsarán una sesión especial en la Cámara de Diputados para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expongan sobre la situación fiscal.

A partir de esos antecedentes, la bancada evaluará la creación de una comisión especial investigadora, donde citarán a exautoridades para conocer –según el documento– su “real compromiso con la transparencia y la verdad en este escenario de catástrofe fiscal”. Además, se inició una campaña digital en redes sociales de los parlamentarios.

La ofensiva también considera el envío de oficios a todos los ministerios para que informen el estado de sus cuentas fiscales, la ejecución presupuestaria, las obligaciones pendientes y los eventuales riesgos de incumplimiento en prestaciones legales. El foco está puesto especialmente en beneficios, subsidios, transferencias y otras ayudas estatales destinadas directamente a las personas.

En el oficio, los diputados sostienen que la solicitud se funda en la “creciente preocupación pública e institucional” provocada por los antecedentes conocidos en las últimas semanas sobre el manejo fiscal.

Los legisladores mencionan que el CFA advirtió que el incumplimiento de la meta de balance estructural de 2025 respondió a “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos fiscales, junto a ajustes cíclicos, medidas correctivas poco efectivas y un ajuste del gasto que terminó siendo insuficiente durante el gobierno de Boric.

A ello se suma que parte relevante del desvío fiscal habría obedecido a una sobreestimación de ingresos tributarios no mineros y a una menor recaudación efectiva respecto de lo proyectado, lo que —según el texto— no solo compromete la convergencia fiscal de mediano plazo, sino que además abre un “riesgo concreto para la continuidad o normal cumplimiento de obligaciones estatales”.

RN señala que cuando este escenario se combina con errores de estimación de ingresos y con ajustes insuficientes del gasto, “el riesgo no es meramente contable, sino que puede traducirse en afectaciones concretas al cumplimiento de deberes legales del Estado”. Por eso, se exigirá a cada cartera transparentar desde ya qué obligaciones legales podrían verse comprometidas en el corto o mediano plazo.

La agenda incluye requerimientos en las distintas comisiones permanentes para que los ministros se refieran a este punto en sus primeras sesiones, así como la solicitud de informar en detalle en la Comisión de Hacienda el resultado de la auditoría dispuesta por el presidente José Antonio Kast.

Junto con ello, la bancada RN advirtió que, de comprobarse “conductas fraudulentas destinadas a distraer recursos fiscales o alterar documentación oficial acerca de la realidad de las finanzas públicas”, se deducirán acciones penales.

El diputado y jefe de bancada Diego Schalper aseguró que “como Comité de Renovación Nacional, vamos a impulsar una agenda de siete puntos donde básicamente lo que queremos es que el país conozca la profundidad del déficit fiscal con la cual nos ha heredado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

En tanto, el diputado Andrés Celis afirmó que “no hay plata. Eso es lo que nos dejó el ex presidente Boric en su gobierno. Y no lo digo yo, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Consejo absolutamente independiente. Y por lo mismo, como Renovación Nacional, como bancada de diputados, vamos a citar a una sesión especial. Estamos evaluando constituir una comisión investigadora. Vamos a oficiar a cada ministerio para que nos señale en qué estado están las finanzas públicas”.

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