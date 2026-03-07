Donald Trump resalta victoria de José Antonio Kast en elecciones chilenas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile, durante su intervención en la cumbre internacional “Escudo de las Américas” que se realiza en Miami.

Durante su discurso inaugural, el mandatario estadounidense saludó a los líderes presentes en el encuentro, mencionando especialmente al presidente electo de Chile.

“Está aquí el presidente electo de Chile, José (Antonio) Kast, felicidades. Ese fue un apoyo”, señaló Trump ante los asistentes al evento internacional.

El líder estadounidense también se refirió al resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 2025, destacando que su respaldo político habría contribuido al triunfo del líder republicano.

“Me encanta cuando le doy apoyo a alguien… ¡y no pierde! Gastan miles y miles de millones de dólares en campaña y pierden, pero cuando me piden apoyo, lo doy y ganan por 30 puntos”, afirmó.

Finalmente, en tono de broma, Trump comentó: “Yo no me quedo con nada… ¿Hay alguna forma en la que me puedan pagar por esto? Es un honor tener ese poder de apoyar a alguien, incluso en países extranjeros”, añadió, dirigiéndose directamente al mandatario electo chileno.

