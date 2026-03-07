PDI incauta más de 380 plantas de marihuana en operativo en Melipilla

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió incautar 381 plantas de cannabis sativa y más de siete kilos de droga en el sector de Huechún, en la comuna de Melipilla.

El procedimiento fue realizado por el equipo MT-0 de la Bicrim Melipilla, en el marco de la segunda etapa de la operación denominada “Guacilocos”, coordinada con el equipo SACFI de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Según explicó el subprefecto Francisco Letelier, la primera fase del operativo se desarrolló el 3 de marzo, cuando fue detenido uno de los principales investigados y se incautaron 785 gramos de marihuana procesada.

Tras esa detención, los detectives lograron georreferenciar dos puntos con plantaciones de cannabis en el sector de Huechún, lo que permitió continuar con las diligencias policiales.

En el primer lugar fueron encontradas 154 plantas en crecimiento, mientras que en un segundo punto los funcionarios policiales incautaron 227 plantas adicionales y cerca de 6,9 kilos de droga en proceso de secado.

En total, el operativo permitió decomisar 381 plantas de cannabis y 7,6 kilos de marihuana procesada, droga que fue avaluada en más de 76 millones de pesos, mientras que el detenido quedó en prisión preventiva con un plazo de investigación de 100 días.