Dolor en la Fuerza Aérea por muerte de funcionario y su hija en la Ruta 5 Sur

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del sargento primero Óscar Coña Cariqueo y de su hija Vicenta, de 9 años, quienes perdieron la vida tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 114.

A través de un comunicado institucional, la FACH informó que el funcionario pertenecía a la dotación del Comando de Personal. En el mismo hecho viajaban también su cónyuge y su hija mayor, de 15 años, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital de Rancagua.

Desde el recinto asistencial se confirmó que ambas pacientes permanecen internadas y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica especializada. La institución indicó que se mantiene atenta a la evolución de su estado de salud.

En su declaración oficial, la Fuerza Aérea señaló que se encuentra acompañando a la familia del sargento primero Coña Cariqueo, brindando apoyo y asistencia en este complejo momento, reafirmando su compromiso con el bienestar de sus integrantes y sus familias.

Finalmente, la FACH expresó sus condolencias a través de un mensaje institucional: “La Fuerza Aérea de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y miembros de la unidad del sargento primero Óscar Coña Cariqueo, acompañándolos con respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la institución”.

