Doce jefes de Estado y líderes internacionales confirmados para el cambio de mando presidencial en el país

Entre los asistentes estarán el rey Felipe VI de España, los presidentes Javier Milei, Nayib Bukele y Volodimir Zelensky, así como la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Se espera también la participación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en señal de respaldo al presidente electo.
La Cancillería informó que hasta el momento una docena jefes de Estado ha confirmado su asistencia, sin detallar los nombres, a la ceremonia de cambio de mando presidencial. Al traspaso anterior llegaron 14.
Según consigna La Tercera, entre los invitados se cuentan el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele; Ucrania, Volodimir Zelensky; Brasil, Lula da Silva; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
Una de las figuras más esperadas en la ceremonia es el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien -según se confirmó extraoficialmente- encabezará la delegación del gobierno de Estados Unidos. Una señal que fue interpretada como un fuerte gesto de respaldo a Kast por parte de la administración del Presidente Donald Trump.
Otra señal de respaldo se espera del mandatario de Argentina Javier Milei, a quien el presidente electo visitó apenas ganó las elecciones presidenciales de diciembre.
Milei viajará a Estados Unidos los primeros días de marzo para encabezar el Argentina Week, que se extiende entre el 9 y 11 de marzo en Nueva York.
Fuentes diplomáticas aseguran que igual se espera la presencia del líder liberal libertario en Chile.
