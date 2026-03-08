Doble parricidio frustrado en Pirque: padre atacó con cuchillo a sus dos hijos

Un hombre intentó matar a sus dos hijos con un arma cortante en la comuna de Pirque, en un hecho que está siendo investigado como doble parricidio frustrado.

La PDI, a través de la Brigada de Homicidios Sur, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur está a cargo de las pesquisas. Según explicó la comisaria Karla Alarcón, el hecho ocurrió la tarde del sábado.

“La fiscalía regional metropolitana sur concurrió hasta la comuna de Pirque por el delito de doble parricidio frustrado con arma cortante. En dicho lugar se encontraban cuatro personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad de 8 y 13 años”, señaló la detective Alarcón.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los detectives, el ataque habría ocurrido en el contexto de problemas personales entre el imputado y su expareja.

“El padre de ambos menores, motivado por problemas con su expareja y celos, y previas amenazas de muerte dirigidas a sus hijos, con un arma cortante tipo cuchillo atacó a ambos menores”, indicó la comisaria.

Los menores de edad fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar, quienes lograron intervenir tras el ataque.

Posteriormente, el propio agresor se auto infirió una herida cortante, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece internado.

Según informó la policía, el hombre se encuentra estable, fuera de riesgo vital y en calidad de detenido, a la espera de su control de detención. En tanto, los dos menores fueron atendidos por personal médico y posteriormente dados de alta.

PURANOTICIA