Doble homicidio en Puente Alto: falso allanamiento policial a una casa genera tiroteo

Dos sujetos fallecidos y dos mujeres heridas fue el resultado de un enfrentamiento a balazos que se registró la noche de este domingo en una vivienda de la comuna de Puente Alto, donde falsos policías llegaron a efectuar un "allanamiento" a un domicilio y se encontraron con la resistencia de los ocupantes.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de calle Covadonga, población San Gerónimo, hasta donde llegó un grupo de sujetos con chalecos y cascos similares a los de la policía. En el lugar se produjo un intercambio de disparos que dejó un muerto en cada bando, además de las dos mujeres heridas fuera de riesgo vital.

Hasta el SAPU San Gerónimo llegaron un joven de 18 años fallecido y dos mujeres de 22 y 30 años heridas, una herida en la cadera y la otra en la pierna derecha, posteriormente trasladadas al Hospital Sótero del Río. En el exterior del inmueble atacado quedó otro sujeto muerto, al parecer integrante del grupo de falsos policías.

"Este procedimiento se gestó como un supuesto allanamiento, llegaron 10 individuos en dos vehículos haciéndose pasar por funcionarios policiales, ingresando al domicilio. Testigos manifiestan que andaban con implementación de seguridad como chalecos antibalas y cascos, y que percutaron gran cantidad de disparos, hiriendo a estas tres personas, quitándole la vida al joven de 18 años, uno de los sujetos es herido, quedando en el exterior del domicilio fallecido", señaló el capitán Cristóbal Jaramillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera.

De igual forma, se dio a conocer que las dos mujeres heridas y el fallecido junto a ellas son familiares directos, todos tienen antecedentes penales.

Cabe hacer presente que el caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH, el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

