Doble homicidio en Lampa: Hallan dos cuerpos e inician investigación para aclarar el hecho

Dos cuerpos fueron encontrados en el sector de Avenida Italia con Santuario Laguna Batuco, en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, pasadas las 11:00, lo que activó un operativo policial en la zona.

Según información de Radio Biobío, uno de los cuerpos presentaba lesiones visibles en la cabeza, mientras que el segundo estaba envuelto en una sábana y amarrado con cinta de embalaje. Hasta el momento, solo se ha confirmado que una de las víctimas es un hombre; se espera la identificación oficial de la segunda persona.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al lugar para realizar los primeros peritajes.

“En este momento personal especializado está trabajando en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística a fin de poder establecer la dinámica de los hechos y poder identificar a los autores del mismo”, explicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.

La hipótesis inicial apunta a la intervención de terceros, por lo que el caso está siendo tratado como un posible doble homicidio. Las diligencias se concentran en el levantamiento de evidencia balística y biológica, además del análisis de cámaras de seguridad en el perímetro.

