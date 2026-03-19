Doble homicidio en La Legua: investigan disputa territorial entre bandas rivales

Un hombre de 35 años y su sobrino de la misma edad murieron baleados durante la madrugada de este jueves producto de un ataque a disparos que se registró al interior de la población La Legua, ubicada en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo a los primeros antecedentes, las muertes se produjeron en el contexto de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control territorial de ese conflictivo sector del sur de la región Metropolitana.

Los reportes policiales dan cuenta que las víctimas recibieron múltiples proyectiles en su cuerpo, por lo que fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde llegaron ya fallecidas producto de la gravedad de sus heridas.

Debido a las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La fiscal ECOH Denisse Valenzuela señaló que "de acuerdo a las primeras indagaciones, se estableció que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo".

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