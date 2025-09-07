Doble crimen en Puente Alto: Víctimas fueron baleadas frente a su domicilio

Un violento episodio de sangre se registró la tarde de este domingo en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, donde dos personas fueron asesinadas a balazos en las inmediaciones de calle Las Higueras. Según los primeros antecedentes, las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban frente a su domicilio y, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron en el mismo lugar.

Vecinos del sector señalaron que los disparos se escucharon de manera repentina y generaron gran conmoción entre quienes transitaban por la zona. Las circunstancias en que se produjo el ataque aún no han sido precisadas, aunque las autoridades no descartan que pueda estar relacionado con ajustes de cuentas o disputas ligadas al crimen organizado.

Por ahora, el área se mantiene resguardada mientras los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur realizan las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA