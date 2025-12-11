División en comando de Kast echa pie atrás a decisión de esperar resultados de la segunda vuelta en el estadio de La Florida

En el comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, echaron pie atrás a la decisión de esperar los resultados de las elecciones de este domingo en el estadio Bicentenario de La Florida.

Según consignó La Tercera, el requerimiento para realizar el evento lo realizó Viba Producciones, la misma que organizó el acto de cierre de campaña de la primera vuelta presidencial en el Movistar Arena.

La apertura de la puerta del recinto estaba estipulada para las 17:00 horas y el evento se iniciaría a las 21:00 y concluiría a la medianoche. Los preparativos ya se habían iniciado.

Sin embargo, entre los republicanos se encendieron las primeras alertas, ya que la normativa electoral impide realizar actos masivos hasta cuatro horas después del cierre de las urnas.

Además, se abría la probabilidad de que se rechazara ese gasto electoral como parte de la campaña, y un gasto tan elevado, advierten, ponía en riesgo la rendición completa.

A esto se suma que, en el sector no hubo consenso sobre las características de la espera de los resultados, lo que tensionó al máximo al comando de Kast. Algunos buscaban hacer un hito masivo y otros querían que la jornada fuera más austera.

Esta última postura defendió con fuerza el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, quien, según transmiten en el comando del republicano, quería una actividad más acotada, con menos producción que la que se realizó en el Movistar Arena.

En tanto, el presidente del partido, Arturo Squella, habría defendido la idea de enviar una señal más moderada, poniendo el foco de inmediato en la preocupación de los problemas ciudadanos.

La tensión escaló tanto a nivel interno en el comando, que varios comenzaron a cuestionar a Arrau. Según se ha comentado, su figura ha tenido una instalación compleja, ya que no ha logrado acoplarse bien con el resto del equipo.

Otros, recalcan que los reparos solo surgieron debido a que defendió con ímpetu la idea de no mostrarse triunfalistas el próximo 14 de diciembre.

Ahora, el equipo del abanderado republicano está concentrado en confirmar el hotel desde donde seguirán los comicios de este domingo.

