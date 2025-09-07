Disturbios durante romería al Cementerio General en Santiago dejan 57 detenidos

La conmemoración del 11 de septiembre en el Cementerio General, marcada por la tradicional Romería desde Plaza Los Héroes, estuvo acompañada este domingo por una serie de incidentes que alteraron el desarrollo de la jornada. Aunque la marcha comenzó de manera tranquila, los disturbios en las inmediaciones dejaron un saldo de 57 detenidos, entre ellos 11 adolescentes.

De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, 51 de los aprehendidos son de nacionalidad chilena y seis corresponden a ciudadanos extranjeros: dos venezolanos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un haitiano.

Las imputaciones abarcan “confección de artefactos incendiarios, desórdenes, lanzamiento de artefactos incendiarios y de fuegos artificiales, daños, porte de arma blanca y contar con una orden de aprehensión vigente”. Pese a ello, la policía destacó que “en esta oportunidad no se registraron saqueos a la propiedad pública ni privada, y se pudo restablecer de manera oportuna en su totalidad el tránsito vehicular en las comunas de Santiago y Recoleta”.

Los primeros incidentes se reportaron a las 09:00 horas en la intersección de Alameda con Nataniel Cox, donde encapuchados lanzaron fuegos artificiales contra personal policial. En ese mismo contexto, fue detenido un adolescente que portaba bombas molotov en su mochila.



El delegado presidencial, Gonzalo Durán, confirmó la aprehensión: “lo que significó la detención de un joven portando elementos incendiarios”, dijo al explicar que la acción se enmarcó en labores preventivas de Carabineros antes del inicio de la marcha.

Con el avance de la romería, se registraron nuevos desórdenes en Agustinas con San Antonio y posteriormente en el sector de Recoleta con Dominica, donde encapuchados lanzaron bombas molotov contra el contingente policial. Finalmente, Carabineros informó que varias detenciones se produjeron en el acceso al Cementerio General por Recoleta, donde se desarrollaron los incidentes más graves.

