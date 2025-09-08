Disputa territorial habría sido el motivo del doble homicidio registrado en Puente Alto

Dos hermanos con múltiples antecedentes policiales por tráfico de drogas fueron asesinados en la toma Millantú de Puente Alto.

Es por este motivo que la principal hipótesis respecto de este doble homicidio sea una disputa territorial entre bandas rivales.

Ambos sujetos, adultos, de nacionalidad chilena, murieron en sus respectivos domicilios de calle Las Higueras, adyacentes entre sí, después de ser atacados por desconocidos, que realizaron varios disparos en contra de las víctimas.

El doble crimen comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó los primeros peritajes en el lugar.

El jefe de la BH Sur, subprefecto Rodrigo Rodríguez, indicó que "Fiscalía ECOH encomendó realizar diversas diligencias en relación a un doble homicidio con arma de fuego, ocurrido acá en la comuna de Puente Alto, que afectó a dos personas adultas, hermanos entre sí, con antecedentes policiales"

En cuanto a los tiros efectuados en el lugar, señaló que "son diversos disparos, se está levantando evidencia balística, de cámaras, empadronamientos, una multiplicidad de diligencias que tienen que establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos".

"Lo que sí está claro, conforme a evidencia balística, es que las víctimas fallecieron en diferentes lugares, en casas y domicilios adyacentes uno de otro. Llamó la atención la gran cantidad de disparos, ya que presentan lesiones en el cráneo y tórax", añadió.

Finalmente, acerca de los motivos del doble homicidio, señaló que "no se descarta el problema territorial por tráfico de drogas".

