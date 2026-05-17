Disparó desde un scooter: En prisión preventiva quedó autor de homicidio en Recoleta

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de ciudadano venezolano imputado por el homicidio con arma de fuego de un hombre de 54 años, crimen con características de sicariato, cometido en la madrugada del jueves 14 de mayo pasado en la comuna de Recoleta.

En audiencia realizada este sábado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo formalizó por este homicidio consumado y un homicidio frustrado, ya que el acompañante de la víctima también fue alcanzado por los disparos. El tribunal dio un plazo de 120 días para la investigación.

A partir de diligencias desarrolladas por el OS9 de Carabineros, se logró identificar un inmueble vinculado al autor del ataque. Durante el procedimiento policial realizado en el lugar, tres individuos fueron detenidos por infracción a la Ley de drogas.

Posteriormente, y gracias a la evidencia recopilada, se logró establecer la participación de uno de los detenidos en el homicidio cometido alrededor de las 2:30 horas del jueves en Olivo con Rengifo, sector vinculado al tráfico de drogas, en los alrededores de la Vega Central.

Hasta ese lugar, el imputado llegó en scooter, disparó a ambas víctimas y se dio a la fuga. El hombre de 54 años recibió un impacto en el abdomen que le causó la muerte en el mismo lugar, mientras que el otro sujeto fue trasladado al Hospital San José con heridas graves en tórax y una pierna. Quedó internado fuera de riesgo vital.

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