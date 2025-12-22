Discusión termina con individuo asesinado de un disparo en una plaza de Renca

Un sujeto fue asesinado de un disparo durante horas de la madrugada de este lunes 22 de diciembre en la comuna de Renca.

Según los primeros antecedentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas en una plaza ubicada en Hanga Roa con Los Moais.

En este lugar se encontraban tres sujetos, y uno de ellos, luego de una discusión, le disparó a la víctima.

El afectado sufrió un impacto en el tórax que le provocó la muerte en un recinto asistencial, al que fue trasladado por el mismo atacante en su vehículo.

Posteriormente, Carabineros detuvo al autor confeso del crimen.

La Fiscalía dejó la investigación del caso a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Este crimen se suma al registrado poco antes en la comuna de Puente Alto, donde un sujeto de 23 años fue asesinado de una puñalada en la espalda.

PURANOTICIA