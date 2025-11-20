Discusión de repartidores termina en ataque a disparos que dejó a un ciudadano venezolano muerto en la Alameda de Estación Central

Un hombre de 28 años, de nacionalidad venezolana, murió tras ser baleado en la cabeza en medio de una discusión que se produjo en la vía pública de Estación Central.

El crimen se registró alrededor de las 4:00 horas de la madrugada de este jueves en la intersección de la Alameda con Padre Alberto Hurtado, donde un grupo de repartidores de comida se encontraba bebiendo a un costado de sus motocicletas.

En ese contexto se produjo una discusión, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó a uno de los mismos participantes de la reunión, quien fue trasladado en estado grave en una de las motocicletas al Hospital San Juan de Dios, donde falleció.

El capitán Henry González, oficial de ronda de Carabineros Santiago Central, informó que "se encontraba un grupo de más de cinco personas compartiendo bebidas alcohólicas, hubo un altercado, uno de ellos saca un arma de fuego, al parecer un revólver, disparándole en la cabeza a la víctima".

"La versión de testigos indica que las mismas personas que se encontraban en el lugar toman a la víctima, la suben a una motocicleta y la trasladan hasta el hospital", cerró.

PURANOTICIA