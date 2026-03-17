Dirigentes estudiantiles evalúan movilización nacional por restricción a la gratuidad

Dirigentes universitarios analizan una movilización nacional tras el anuncio del Gobierno de retirar el acceso a la gratuidad en la educación superior a estudiantes menores de 30 años, y fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En declaraciones a El Mercurio, el presidente de la Federación de la Universidad Diego Portales (Fedep), Bastián Becker (independiente de centroizquierda), señaló que “al restringir la gratuidad para mayores de 30 años, prácticamente les están cortando las alas a miles de personas que en su momento no pudieron estudiar por alguna situación que les superaba”.

Y respecto al CAE, el estudiante de Ingeniería Civil Industrial consideró que es una señal del Ejecutivo de no querer avanzar en el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) —propuesta de la administración anterior, que actualmente se encuentra en Senado— y así “continuar con el modelo ya existente”.

En esa misma línea, la líder de la FEUC e integrante de la Nueva Acción Universitaria (NAU) —movimiento fundado por el exjefe de asesores Miguel Crispi—, Martina Matus, dijo que el anuncio del Presidente Kast “es un riesgo”, y que “más que medidas indispensables para reconstruir viviendas o apoyar a las familias damnificadas, estamos ante decisiones de política fiscal y educacional que el Gobierno está intentando empujar bajo el paraguas de la emergencia”.

Tanto la FEUC como la Fedep integran la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a la gran mayoría de los representantes universitarios del país. Esta entidad, a través de su cuenta de Instagram, acusó “alerta de retroceso” y señaló que la iniciativa gubernamental es “para salvar a los empresarios a costa de la gratuidad”.

Sin embargo, esta declaración solo pertenece a la mesa ejecutiva del organismo, integrado por las universidades de Santiago (Usach), Diego Portales (UDP) y Mayor (UM). En la confederación comentan que en los próximos días debería convocarse a plenaria nacional, donde discutirán todos los representantes sobre el asunto.

En tanto, la presidenta de la federación de la Usach y militante del Frente Amplio, Andrea Abarca, declaró en redes sociales: “Exigimos que se convoque a una movilización nacional, ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el gobierno de Kast”.

Por su parte, Catalina Lufín, timonel de las Juventudes Comunistas, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), y alumna de Periodismo en la misma casa de estudios, expresó al diario que las medidas del Plan de Reconstrucción “no son coherentes con la situación que atraviesa Chile”.

Agregó que “el movimiento estudiantil es autónomo de los partidos políticos, pero por cierto que compartimos la preocupación (...) y tomaremos acciones en todos los ámbitos que se requieran para defender los derechos de las personas”.

Ante una eventual manifestación, Bastián Becker señaló que se abordó al interior de la mesa ejecutiva de la Confech y que siguen “en conversaciones para definir los próximos pasos”. En tanto, Abarca declara que “si el Gobierno insiste en retroceder en derechos, y subestimar nuestra articulación, el movimiento estudiantil va a responder organizado”.

No obstante, la FEUC no profundizó sobre si adhieren o no a la posible protesta, pero su presidenta enfatizó en que están participando “de forma activa dentro de la Confech y contribuyendo a la búsqueda de propuestas al acontecer nacional”.

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