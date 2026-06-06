Detienen a conductor ebrio tras protagonizar accidente múltiple y huir en San Joaquín

Un conductor de 44 años fue detenido por Carabineros luego de protagonizar un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos en la comuna de San Joaquín y posteriormente escapar sin prestar ayuda a las personas afectadas.

El hecho ocurrió pasadas las 7:30 horas de este sábado en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Capitán Prat, cuando una camioneta impactó por alcance a tres automóviles que se encontraban detenidos esperando la luz verde del semáforo en dirección al sur.

Tras la colisión, el responsable abandonó el lugar sin auxiliar a las víctimas, iniciándose un operativo por parte de funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 50ª Comisaría de San Joaquín.

Las diligencias permitieron ubicar la camioneta abandonada en calle Maihue, a pocas cuadras del lugar del accidente, mientras que el conductor fue localizado y detenido posteriormente en la comuna de La Florida.

Al momento de su captura, Carabineros le practicó la prueba respiratoria correspondiente, confirmando que se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con la información policial, el detenido mantiene cuatro aprehensiones anteriores por delitos relacionados con lesiones leves, maltrato y conducción bajo la influencia del alcohol.

Todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruirá las diligencias para determinar las responsabilidades derivadas de este accidente.

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