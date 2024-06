Directora del INDH afirmó que durante el estallido social "no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos"

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, afirmó que durante el estallido social no hubo violaciones a los derechos humanos, pero que sí fueron generalizadas.

Este planteamiento es distinto al que se había conocido en 2022, el que terminó con la salida de su predecesor, Sergio Micco.

En diálogo con CNN Chile, la líder del organismo explicó que “esa fue una larga discusión en el consejo. Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos porque para que se de la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado”.

Cuando se le recordó en «Tolerancia 0» que Sergio Micco salió del organismo por entregar la misma opinión, Contreras fue enfática en señalar que él dijo que las violaciones a DD.HH. no fueron ni sistemáticas ni generalizadas.

“No es lo mismo, no opinamos lo mismo. Sergio decía o dice que no son sistemáticas ni generalizadas. Yo creo que no son sistemáticas, pero sí debería investigarse si hay patrones, yo no soy juez. Hay patrones que dan las pistas de que hay generalización”, precisó.

Según dijo, el conflicto está en que para que sea crimen de lesa humanidad, la violación a los derechos fundamentales tiene que ser “sistemática o generalizada”.

“Las dos definiciones por separado también podrían constituir crimen de lesa humanidad, por eso es importante investigarlo. Y cual es el problema ahí, que el Instituto sí tiene la obligación de querellarse cuando hay crimen de lesa humanidad”, cerró.

PURANOTICIA