Directora de Junaeb niega supuesto sobrepago por colaciones y no descarta acciones legales: "Dañan la honra"

La directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, se refirió a la acusación realizada por el exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, quien afirmó que se pagaron 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en 2022.

Este jueves, ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Acevedo aseguró que Junaeb contrató a Soser para entregar 796 mil raciones de alimento. Sin embargo, la empresa realizó la compra solo de 30 raciones, por lo que cada una de ellas habría tenido un costo de $116 millones aproximadamente.

En conversación con radio ADN, Rubio sostuvo que aquí "se han hablado de hartas cifras", pero que hasta ahora la acusación “no tenía antecedentes suficientes para poder decir cuál es el problema, dónde está el mal cálculo”.

En concreto, respecto a las declaraciones del exdirector del organismo manifestó que "el señor Cristóbal Acevedo hace acusaciones bien graves".

"No entrega antecedentes, ese es el tema grave. Tampoco le entrega antecedentes a la comisión para decir dónde está el problema, no señaló cuando fue", complementó la directora de Junaeb.

En esta línea, afirmó que "nosotros hemos estado haciendo varias revisiones de las asignaciones, de la entrega, raciones para poder identificar más o menos a que se refería y a dónde estaba el problema. Sin embargo, hasta ahora no hay nada que nos coincida con esas cifras, no hay nada con lo que podamos llegar a ese monto o cuál es el problema que él planteaba".

"No tenemos antecedentes para poder hacer un análisis real y responsables de lo que se señala", subrayó y apuntó que "lo prudente hubiese sido que, si hace una afirmación como esta, hubiera entregado los antecedentes que respaldaran lo que está diciendo y, de esa forma, le permite a las instituciones públicas y a nosotros también, decir si esto es real o explicarlo".

De esta forma, recalcó que "a partir de todas estas afirmaciones que se han realizado, que hasta ahora se han realizado solo por prensa, sin denuncia, nosotros le pedimos a la Contraloría General de la República que ellos nos auditaran a nosotros para despejar cualquier duda de nuestros procesos".

Asimismo, Rubio no descartó que se realice una acción legal, tras la acusación. "Nosotros no descartamos generar acciones legales. Estamos con un equipo jurídico, porque efectivamente no es que daña a una persona en particular, sino que daña a una institución, la honra de todo un servicio público", planteó.

(Imagen: CNN Chile)

