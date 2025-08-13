Director (s) de Gendarmería califica de "eventuales actos de negligencia funcionaria" la liberación por error de dos reos

Un reo de la cárcel de Copiapó y otro de La Serena fueron dejados en libertad por error. Se trata de M.A.F.B., quien había sido sentenciado por diversas causas, y de L.A.S.L., que fue detenido por un delito de tráfico.

El director (s) nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó esta situación como una "negligencia funcionaria".

"Eso es lo que se debe establecer a través de la respectiva investigación interna que está en pleno desarrollo, tanto en la región de Atacama como en Coquimbo”, indicó.

Y señaló que “eventualmente estaríamos frente a actos de negligencia funcionaria, una tramitación deficiente del punto de vista administrativo, un mal cotejo de las causas pendientes. Sin perjuicio que se haya denunciado estos hechos al Ministerio Público”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que "el Ministerio Público ya ha abierto investigaciones penales y se han abierto las investigaciones administrativas, tanto en el Poder Judicial como en Gendarmería de Chile, para poder determinar qué es lo que ocurrió en cada uno de esos casos”.

“Tal y como lo hemos señalado anteriormente, hay que esperar que las investigaciones tengan sus frutos, es decir, que las investigaciones determinen qué es lo que ha ocurrido”, agregó.

El secretario de Estado aseveró que “en el intertanto, lo que nosotros estamos principalmente preocupados es de que las comunicaciones entre los distintos órganos del Sistema de Justicia sean comunicaciones seguras, sean comunicaciones veraces, sean comunicaciones que nos permitan que no haya ninguna posibilidad de disminuir al mínimo el margen de posibilidades de error para que ocurran este tipo de situaciones”.

De acuerdo a radio ADN, los casos quedaron al descubierto cuando el presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó ofició a Gendarmería y al Ministerio Público informando la situación y pidiendo abrir una investigación para esclarecer el asunto.

"El pasado martes 24 de junio de 2025, la Unidad de Estadísticas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó informó que, por error involuntario, se otorgó la libertad al interno M.A.F.B. cédula de identidad XXXXXX. Dicha persona cumplía una condena de 41 días en causa RIT 1667-2025, a pesar de que este tribunal, con fecha 16 de junio del corriente había emitido una orden de ingreso para su reclusión por quinientos cuarenta y un (541) días", menciona el documento.

Además, se señala que "ante lo acontecido, este tribunal debió de emitir una orden de detención en contra del sentenciado ya individualizado. Conforme lo expuesto, se solicita a usted adoptar las medidas necesarias para comprobar eventuales responsabilidades administrativas y el debido cumplimiento de los deberes funcionarios".

En el caso de Copiapó, el reo fue recapturado luego de 4 días libre, mientras que el recluso de La Serena aún no ha sido encontrado y se mantiene prófugo.

