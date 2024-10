Director general de la PDI niega que la institución haya recomendado citar a declarar a Karamanos

El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, negó este jueves que la PDI haya recomendado citar a declarar a la exprimera dama Irina karamanos en la arista ProCultura del caso Convenios.

En un punto de prensa, Cerna señaló que "no sé de dónde sale esa aseveración de que la PDI recomienda que se le entreviste en calidad imputada, no tengo ningún elemento, ninguna información que confirme ello".

"Desde la PDI, yo no me hago cargo de lo que pueda salir en la prensa, no puedo hacerme cargo de aseveraciones que, al menos de lo que tengo conocimiento de la institución, no hemos hecho ninguna recomendación, menos informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no interpretaciones o de insinuaciones", enfatizó.

Según publicó El Mostrador, la Brigada Anticorrupción de la PDI detectó cinco abonos sospechosos que habría efectuado Karamanos en la cuenta de la Fundación ProCultura en medio de la campaña presidencial de Boric de 2021, por lo cual recomendó tomar declaración en calidad de imputada a la ex primera dama en esta arista del caso Convenios.

No obstante, según El Mostrador, un día después de que la PDI reveló los resultados del peritaje, el fiscal nacional Ángel Valencia removió al fiscal Carlos Palma a cargo del caso Convenios, por su relación con el abogado Luis Hermosilla en el caso Audios. Palma fue reemplazado por el fiscal Patricio Cooper, quien no ha efectuado diligencias en la arista ProCultura.

En tanto, Karamanos desmintió haber efectuado abonos a la Fundación ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021. Además, manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

"En relación con la publicación de El Mostrador, niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales", indicó Karamanos en su cuenta de X.

"Asimismo, desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política", añadió.

"He mantenido siempre un compromiso con la transparencia y probidad pública. Por lo mismo, mi total disposición a colaborar con la justicia en cualquier investigación que se considere pertinente", concluyó.

