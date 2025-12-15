Director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional dejará el cargo en marzo y se iniciará proceso de búsqueda

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, informó al Consejo Directivo que dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026.

Desde el Consejo Directivo agradecieron el profesionalismo, dedicación y compromiso de Huber, quien al asumir el cargo impulsó una nueva estructura de la organización y un nuevo modelo de capacitación interno a través del Centro de Conocimiento.

Además, impulsó la implementación de cambios para adaptar la operación a los desafíos que está enfrentando el Sistema Eléctrico Nacional producto de la transición energética, como la habilitación de plantas renovables para la prestación de servicios que apoyan la seguridad en la red, la licitación de infraestructura por US$ 500 millones para viabilizar la integración de energía renovable y un nuevo modelo de programación intradiaria, entre otros.

El actual director ejecutivo desempeñará sus funciones hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta una fecha posterior si el Consejo lo solicita. Durante este periodo, el Consejo Directivo iniciará un proceso de búsqueda a través de una empresa especializada, que pueda seleccionar candidatos con las competencias adecuadas para esta nueva etapa del Coordinador Eléctrico Nacional.

“Agradezco la confianza que me ha entregado el Consejo Directivo y, especialmente, el apoyo recibido por los profesionales del Coordinador Eléctrico Nacional. Los desafíos operacionales y de mercado seguirán aumentando en los próximos años y para ello disponemos de un sistema eléctrico que se ha ido planificando y adaptando para enfrentar los cambios que se vislumbran en los próximos años”, manifestó Huber.

