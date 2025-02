Director ejecutivo de Generadoras de Chile por apagón: "No es el momento que ninguna autoridad haga conclusiones"

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, aseguró que no es el momento para que la autoridad busque culpables del megaapagón e insistió en eludir de responsabilidad a las generadoras.

“Lo que pasó el martes es serio, importante y se debe investigar de manera objetiva. No es el momento que ninguna autoridad haga conclusiones determinantes porque no hay información todavía global y completa”, aseguró Charme en entrevista con Tele 13 Radio.

“Hay que darle calma a este proceso, entregando los antecedentes para que la investigación sea de alto nivel. Nosotros confiamos que la Superintendencia va a hacer un buen trabajo, pero el tener la visión de un tercero imparcial que tenga muchas experiencias también es bueno”, comentó

El representante de las generadoras insistió -tal como lo hicieron en el comunicado del miércoles- que sería un aporte contar con peritos extranjeros: “Es bueno que esa experiencia venga, que alguien pueda mirar desde arriba el sistema y que trabaje junto con la Superintendencia y le dé recomendaciones”, agregó y aseguró que no cuestionan la legitimidad de la Superintendencia para investigar.

Sobre el rol del Coordinador Eléctrico Nacional en la investigación, el director ejecutivo de Generadoras de Chile afirmó que “no es autoridad, no es parte del Estado, no es un órgano autoridad y el Coordinador aquí es parte y como es parte, es bueno que un tercero distinto, por un lado la Superintendencia, por otro lado peritos especializados en este tipo den análisis forense, pueda dar una recomendación (...) Tiene una posición relevante en el sistema eléctrico pero él no es autoridad, él no hace investigación”, aseguró.

Respecto a la recuperación del sistema eléctrico el día del apagón, Charme liberó de responsabilidad a las generadoras aduciendo que “nuestras empresas de generación estaban en condiciones para participar en la recuperación del sistema, permanentemente lo comunicaron, pero no existía suficiente información por parte del coordinador eléctrico. El sistema no tenía los atributos técnicos para que las centrales pudiesen ingresar, pese a que estaban listas".

