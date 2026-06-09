Director del SII explicó cobro de IVA a sitios de apuestas en línea en la comisión de Economía del Senado

Tras el revuelo que ha causado la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar el pago del IVA a sitios de apuestas en línea irregulares, la Comisión de Economía del Senado ahondó sobre el tema junto al director de esa entidad, Jorge Trujillo.

La instancia conoció más detalles de la resolución exenta N°69 del 2 de junio de 2026 que habilita un sistema para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y de servicios análogos o conexos, prestados en línea o a través de plataformas digitales, paguen IVA.

Los senadores Gastón Saavedra (presidente), Diego Ibáñez y Ricardo Celis recordaron que existe un pronunciamiento de la Corte Suprema que declara dicha actividad como ilegal y que además se está tramitando una iniciativa legal para regular los sitios de apuesta en línea. Por lo mismo, cuestionaron que el SII habilite un sistema de pagos pues, en opinión de los senadores, se estaría legitimando una actividad ilícita.

El senador Saavedra planteó su inquietud por la señal pública que se da con esta medida pues se comienza a regularizar ante la sociedad una actividad de carácter ilícita, que está provocando problemas.

En tanto, el senador Celis señaló que el Estado no puede contradecir sus actuaciones anteriores, pues en una resolución del 2023 se declaró la ilicitud de estas actividades y no existe un elemento distinto entre ese año y el 2026. Además, dijo que se está contraviniendo un pronunciamiento de la Corte Suprema, razón por la cual recurrieron a la Contraloría.

Por su parte el senador Ibáñez preguntó qué otras actividades que han sido señaladas como ilegales por la Corte Suprema están en una situación similar y si existió algún tipo de reunión entre el SII y el Gobierno y entre el servicio y la industria. Asimismo, preguntó si la entidad va a iniciar una demanda cuando detecta estas actividades ilegales.

RESPUESTA DEL SII

El director del Servicio de Impuestos Internos explicó que la resolución exenta n°69 establece la habilitación para que estas actividades que han sido realizadas, puedan cumplir con el IVA adeudado. Indicó que hay evidencia que los casinos y apuestas en línea, han podido operar y corresponde el cobro de impuestos mediante el sistema que existe y que la legislación no distingue si son lícitas o ilícitas.

Asimismo, dijo que al SII no le corresponde pronunciarse sobre la licitud, sino que aplicar las normas para los cobros. En esa línea señaló que hay evidencia que han podido operar y corresponde el cobro de los impuestos mediante el sistema que existe.

Los senadores acordaron enviar un oficio a la Corte Suprema e invitar al ministro de Hacienda y a la Superintendencia de Casinos a una próxima sesión.

(Imagen: Senado)

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