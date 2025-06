Director del SII apunta a "rol clave" de la institución en el combate al crimen organizado

El director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, comentó sobre el rol del organismo en el combate al crimen organizado.

El jefe del SII afirmó en conversación con Tele13 Radio que “es un rol clave. Y esa es la razón por la que hace más de un año le pedí al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, que hablaran con el Presidente, porque yo quería volver al Servicio de Impuestos Internos”.

“He leído que en todas partes se combate el crimen organizado en parte importante por el dinero, y el que tiene todas las informaciones es Impuestos Internos, y además tiene las atribuciones para querellarse por delitos tributarios, que tienen pena de cárcel. Porque todas estas mafias lo hacen por plata, y esa plata no tributa, y como lo hacen en forma sistemática, es un delito tributario”, indicó.

Y explicó que está trabajando “con la policía y con el Ministerio Público, y quiero que nos vaya bien. Es importante eso, que nos vaya bien. En vez de decir no, esto no es un problema del Servicio de Impuestos Internos, es un problema de la policía, y la policía dice, mire, no es culpa mía. Esto de echarse la culpa, yo quiero justo lo contrario. Aquí, si no nos unimos como país para derrotar a las mafias, no nos va a ir bien”.

Además, el líder del organismo detalló que “cuando alguien inicia actividades, hace una declaración y le pedimos ciertos papeles, le preguntamos qué actividad va a ser, en base a qué. Entonces, una posibilidad es llegar y dejarlos pasar. Eso hace un año cambió, nosotros estamos fiscalizando”.

“A muchos les decimos que vaya a nuestras oficinas, que muestre, que explique, y muchos no van, porque en realidad es de mentira, era un fraude. Si logran hacer un inicio de actividad y nosotros les autorizamos factura, con esas facturas las venden en el mercado, disminuyen el pago de IVA o blanquean plata”, agregó.

Etcheberry manifestó que están “muy estrictos en fiscalizar qué empresa es, si es verdad vaya a la oficina, y muchos no aparecen en la oficina. Y algunos aparecen y son bien agresivos, pero no tienen los papeles, ni la verdad es que son mentiras que van a hacer esa esa empresa. Nosotros tenemos que ponerle alfombra roja a todos los contribuyentes y a todos los emprendedores, pero no a los ladrones y los estafadores”.

