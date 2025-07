Director del SII apunta a la Municipalidad de Paine por no pago de sus contribuciones: "No cumplieron con la pega"

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, abordó la polémica por el no pago de contribuciones durante nueve años de su vivienda en la comuna de Paine, región Metropolitana.

En conversación con Duna, afirmó que “desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho, imposible hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos, que el municipio de Paine recibiera la propiedad”.

“He hecho todo para que me reciban la propiedad, tengo muchos documentos que prueban eso, pero todavía no he podido regularizar la propiedad”, explicó el director del SII.

Asimismo, relató que hace “nueve años le mandé una tasación con todo lo que se requiere para la casa con las ampliaciones de Aculeo, y en nueve años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad”.

Y añadió que “Impuestos Internos tiene la responsabilidad de ir a mirar y actualizar todos los bienes raíces para estar seguro si es que hay ampliaciones, construcciones para incorporarlo a la base de datos y al catastro”.

“En el caso mío, no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción”, indicó, apuntando que “hay un hecho en Chile y es que los municipios, la costumbre, los constructores están haciendo las cosas en forma que no corresponde”.

