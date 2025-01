Director del Registro Civil asegura que errores en pasaportes no se repetirán

Omar Morales, director nacional del Registro Civil e Identificación, aseguró que la intermitencia que se vivió con el permiso para viajar a Estados Unidos, conocida como Visa Waiver, no sucederá con otros países.



Además, se comprometió a que los errores evidenciados en la implementación del nuevo sistema de identificación serán corregidos en el corto plazo.

“Sabíamos que íbamos a tener dificultades, como siempre las hay ante nuevos sistemas. La primera semana tuvimos muchos problemas, fluctuaciones y caídas. Pero ya en la cuarta semana hemos mejorado y se ha logrado la captura de más de 345 mil documentos. Las cifras son de un nivel muy alto, pero sin duda hay que hacer mejoras”, aseguró en entrevista con La Tercera.

El director informó que se han recibido 6.200 reclamos desde el 16 de diciembre, de los cuales 2.100 aproximadamente son por problemas en la nueva cédula o pasaporte, por fecha de entrega fuera de plazo, porque el comprobante de captura no llega al correo y problemas en la activación, entre otros.

“Podemos seguir enfrentando fluctuaciones en el servicio, pero ya no situaciones extremas. Las operaciones tienen que mantenerse. y si eso no ocurre, proveedores y la empresa Idemia tienen que responder”, aseveró.

Además informó que hay infracciones que están en evaluación de los equipos técnicos y ahora vendrán los procesos para fijar multas. “En marzo esto debe estar operando en regla”, dijo.

Además comentó que en según la evaluación del servicio y en función de lo ocurrido, el proveedor “está al debe”.

“Lo hemos conversado y les hemos puesto plazos. Acá el ministro y el subsecretario han sido claros en que es mi responsabilidad sacar adelante este proceso y aquí quien debe responder también es la empresa. Confío en que van a dar el ancho, pero hoy no tienen nota 7, se están acercando al azul”, afirmó.

Además, dijo que por la naturaleza del cambio implementado “debió contemplar una implementación progresiva, pero no era posible”.



“Llegamos cuando estaba aprobado el contrato que debería haber partido en marzo de 2023. Estábamos pasados en todos los plazos y no había capacidad tecnológica, porque el antiguo sistema estaba ya obsoleto”, agregó.

La empresa “debió haber previsto muchas situaciones”, afirmó. “Confiamos en que lo harán, porque de lo contrario va a ser muy complejo para Chile, porque no podemos rescindir ese contrato, salvo que hubiese serios incumplimientos, lo que sería caótico”.

En cuanto a una recién nacida que registraba dos profesiones comentó que “esa cédula nunca se entregó ni está vigente y se debió a las fluctuaciones que tuvimos la primera semana. Luego de ello no hemos tenido nuevos casos”.

Y sobre el episodio de la Visa Waiver, que debido al cambio en una letra en el número de serie impidió a varios chilenos acceder a este sistema de autorización abreviado para ingresar a Estados Unidos, Omar Morales confía en que no volverá a ocurrir una situación similar.



“Fue algo que no vimos venir, pero el Registro Civil ha jugado un rol muy relevante para mantenerla y tener los estándares que hoy día el gobierno norteamericano tiene con nosotros. Tuvimos este gran problema por una situación que no era nuestra, pero que ya fue corregida y está funcionando”, comentó.

“Hemos redoblado el esfuerzo y le pedimos a Cancillería que también lo hiciera. Con Europa el próximo año vamos a entrar en el piloto de ingresos sin tener que pasar por policía, sólo con el nuevo pasaporte y estamos por sobre el mínimo requerido. Sabemos que con Inglaterra no registramos inconvenientes, por eso creemos que no deberían surgir nuevos problemas”, agregó.

En la misma línea, aseguró que “hoy podemos garantizar que lo que ocurrió con los nuevos pasaportes y la Visa Waiver no se replicará con otros países, porque las otras plataformas de visado reconocen todas las letras del abecedario como válidas”.

