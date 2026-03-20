Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Carlos Furche, continuará de forma transitoria tras ratificación del Gobierno

El Partido Socialista aclaró que Carlos Furche, militante del PS, ratificado ayer por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, como director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), seguirá en el cargo de manera transitoria.

En una declaración pública, el PS señaló que “el compañero Carlos Furche manifestó oportunamente, con fecha 11 de marzo, su voluntad de dejar el cargo de Director Nacional del INIA tras el cambio de gobierno”.

“No obstante, y debido a los procedimientos administrativos propios de la institución, su reemplazo requiere un proceso que toma más tiempo. En ese marco, y a solicitud del Ministerio de Agricultura, ha accedido a permanecer de manera transitoria, por un período acotado, con el fin de asegurar una adecuada transición“, añadió el PS.

“Reiteramos que su permanencia se extenderá únicamente hasta la designación y asunción del profesional que el nuevo gobierno determine”, concluyó el comunicado.

En tanto, el ministerio destacó que Furche, quien encabeza el INIA desde febrero de 2025, es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado cargos como director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), director de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro de Agricultura entre 2014 y 2018.

Además, se ha desempeñado como director de la División de Estudios y Desarrollo Económico de la FAO y posee una vasta experiencia como consultor de diversos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el IICA y la Cepal.

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