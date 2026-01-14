Director del INDH califica de "preocupante" la absolución de Crespo y afirma que advirtieron de los efectos de la Ley Naín-Retamal

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, aseguró que para la institución que él dirige genera una “preocupación importante” la decisión adoptada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de absolver a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

En entrevista con radio ADN, aseguró que dado que se acreditó que el excarabinero efectuó los disparos que hirieron al diputado electo, se esperaría que “se asumieran las sanciones y las responsabilidades pertinentes”.

Y agregó que con la incorporación de la Ley Naín-Retamal, “el resultado es que tenemos una persona que se acreditó que actuó de un modo absolutamente reprobable y fuera de norma, que provocó las gravísimas consecuencias, pero que el tribunal determina su absolución aplicando las normas pertinentes”.

El director del INDH dijo que la situación los “deja preocupados frente a otros casos similares que se encuentran en tribunales”.

Ljubetic cree que la conclusión del tribunal hubiera sido distinta en caso de no estar presente la Ley Naín-Retamal. “Lo que evitó una conclusión punitiva del tribunal, la aplicación de una sentencia y el establecimiento de responsabilidades con consecuencias penales fue precisamente la incorporación de estos elementos propios de la Ley Naín-Retamal”.

“Los efectos de la Ley Naín-Retamal, nosotros los advertimos como INDH, yo no estaba en esa época, pero se advirtió por parte del INDH de que podría tener un efecto muy negativo desde el punto de vista de ampliar injustificadamente los niveles de, no voy a decir impunidad, pero de exención de responsabilidad en el actuar de Carabineros en determinadas circunstancias”, explicó.

Finalmente, según señaló que esta ley, “lo que está produciendo, y es lo que produjo ayer, y nos preocupa hacia el futuro, es que va a producir espacios de irresponsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones cuando estas afecten gravemente los derechos de las personas”.

En la entrevista, el director del INDH, también abordó la detención de tres hijos de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de su madre, señalando que seguirán la investigación y que “hay una obligación reforzada del Estado, dado el carácter de dirigente y de activista de Julia Chuñil, de establecer lo que efectivamente ocurrió”.

Y agregó que “nunca hemos tenido una hipótesis acerca de qué es lo que ocurrió, sino que más bien el empeño de impulsar al Estado en aclarar rápidamente y de modo más transparente posible qué es lo que ocurrió”.

“No tenemos opinión a favor ni en contra de la hipótesis que ha levantado el Ministerio Público y nos parece que está cumpliendo con su labor”, finalizó.

