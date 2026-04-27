Director de Migraciones anunció propuesta para facilitar salida voluntaria de extranjeros irregulares de Chile

Una nueva estrategia para promover el abandono del territorio nacional por parte de extranjeros sin documentación al día fue dada a conocer por el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. La autoridad confirmó la creación de una agenda enfocada en viabilizar este proceso de forma optativa.

Durante una entrevista con radio Agricultura, el titular del organismo señaló que “no tenemos 300 mil órdenes de expulsión. Tenemos 46.000 que nos dejó el gobierno anterior. Esas nosotros hemos ido haciendo un análisis de cada una porque muchas de esas personas que fueron supuestamente expulsadas a través de un decreto ya se fueron del país. Entonces estamos haciendo un análisis de esas también”.

En esa misma línea, Sauerbaum enfatizó que la prioridad del Ejecutivo está puesta en concretar la partida de aquellos individuos que mantengan problemas judiciales. Sobre el nuevo plan, adelantó que "la agenda es que las personas puedan salir voluntariamente y, si quieren, puedan reingresar al país cumpliendo los requisitos".

Para argumentar esta medida, el director de Migraciones destacó el aporte de quienes cumplen con la normativa. "Nosotros sabemos y entendemos el valor que tienen los inmigrantes regulares, los que hacen bien las cosas, los que vienen a formar familia, emprender. Y, por lo tanto, queremos que las personas voluntariamente, en algunos casos, puedan salir. Y, si quieren, podrán volver a través de su visa respectiva, a través de los consulados y a través del trámite en el lugar de origen", complementó.

Al ser requerido respecto a la mecánica de esta iniciativa, la autoridad aclaró que la redacción de un documento específico permitirá viabilizar el mecanismo, definiendo la situación como "un problema administrativo que tienen resuelto".

Sobre los pasos a seguir para oficializar la medida, puntualizó: "Ese documento nosotros se lo vamos a proponer al Presidente si a él le parece la figura legal, y vamos a poder tener la opción de que ellos salgan y vamos a proponerle algunas cosas concretas".

Para ilustrar el escenario actual, mencionó la situación de foráneos que desean abandonar Chile, pero se ven impedidos por sanciones vigentes, tales como penalizaciones por reingresos al país o multas derivadas del vencimiento de sus visas.

Sumado a lo anterior, reconoció la existencia de personas con intenciones de retornar al territorio nacional en el futuro. Frente a este grupo, advirtió que "legítimamente, nosotros les vamos a pedir que se vayan y que hagan el trámite en el país de origen y puedan volver a través de sus documentos adecuadamente".

Todos estos anuncios se enmarcan dentro de una intensificación de las fiscalizaciones y procedimientos de expulsión impulsados por el Ejecutivo, con el objetivo central de regularizar la situación migratoria que atraviesa Chile.

PURANOTICIA