Director de Migraciones anuncia que en abril saldrá el primer vuelo chárter a Colombia con alrededor de 60 personas

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que durante la segunda semana del mes de abril saldrá el primer vuelo chárter a Colombia con alrededor de 60 personas.

"La segunda semana de abril va a salir el primer vuelo chárter a Colombia con alrededor de 60 personas (...) Son expulsiones a través de la FACh", mencionó.

La medida, dijo en entrevista con radio Duna, busca replicarse también con ciudadanos venezolanos que deban ser expulsados.

Para ello, el Ejecutivo trabaja en abrir canales con Caracas. “Estamos buscando todos los elementos diplomáticos para que la relación con Venezuela se vuelva a restablecer por lo menos en términos consulares”, explicó.

Sauerbaum precisó que existen condiciones indispensables para concretar esos vuelos: “Necesitamos que tengan disposición de recibir los vuelos en su aeropuerto y tener un documento que acredite la identidad de una persona”.

En paralelo, el Gobierno apuesta por reforzar la cooperación con Estados Unidos. “En materia de inteligencia y sistema informático para nosotros va a ser clave lo que nos ayude EE. UU. y también la eventual gestión que pueda hacer con Venezuela para establecer una relación diplomática”, señaló.

Finalmente, el director subrayó que se intensificarán las fiscalizaciones laborales. “Vamos a seguir con chequeos y fiscalizaciones y esperamos que los empleadores entiendan que en Chile está prohibido contratar a personas que están irregulares”, advirtió.

Según dijo, ya se observan cambios en el sector privado: “Las empresas ya empezaron a pedirles a los inmigrantes que les demuestren que están debidamente regularizados para no cometer esta falta”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA