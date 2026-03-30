Director de Migraciones afirma que gobierno de Boric pretendía regularizar a 180 mil migrantes empadronados

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer la existencia de una iniciativa de la administración de Gabriel Boric que pretendía otorgar estatus legal a más de 180 mil migrantes que se encontraban empadronados.

Según relató la autoridad en radio Infinita, el hallazgo del texto administrativo les “pilló de sorpresa encontrar un documento que establecía la regularización de los migrantes”, precisando que el escrito tiene fecha del 3 de marzo, apenas una semana antes del traspaso de mando.

Sauerbaum vinculó la suspensión de este proceso a la controversia generada por las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien en una entrevista había defendido la regularización de este grupo argumentando que actuaron de buena fe y advirtiendo que, de lo contrario, podrían ser los primeros expulsados bajo una gestión de José Antonio Kast. Al respecto, el director sostuvo que "este proceso se detuvo por la polémica que se generó y el rechazo que creó en la ciudadanía las declaraciones de Carolina Tohá".

Al profundizar en los antecedentes de los beneficiarios, Sauerbaum manifestó su alivio por la cancelación de la medida. "Cuando uno empieza a revisar los números se da cuenta que, de esas 182 mil personas, 6 mil personas ya tuvieron un problema con la justicia o fueron encontrados en algún tipo de delito".

En su análisis, "el Presidente Boric tenía la intención de regularizar a estas personas, pero como se supo mediáticamente, me da la impresión de que se retrotrajo esta decisión", añadió.

El exparlamentario también cuestionó la desinformación que circula respecto al ingreso al país, calificando como un engaño la idea de que se puede entrar de forma irregular y obtener papeles posteriormente, expresando su asombro ante “una suerte de negocio tratando de engañar a los migrantes irregulares diciendo que pueden entrar a Chile de cualquier manera y después adentro se pueden regularizar. Eso no es así".

En cuanto a las expulsiones pendientes, reveló que el 60% son de nacionalidad venezolana, lo que dificulta los operativos por la falta de vínculos diplomáticos con Caracas. “Tenemos un volumen importante de personas para expulsar, el 60% de ellos son venezolanos y el principal problema es que no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela para que los reciban”, explicó.

Ante esto, informó que “estamos realizando gestiones con Cancillería para buscar una relación temporal para que nos puedan recibir en Venezuela la gran cantidad de deportados que tenemos”.

Finalmente, Sauerbaum adelantó que se trabaja en la implementación de traslados aéreos para quienes deseen retornar por voluntad propia. Esta propuesta será presentada formalmente al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y al subsecretario Máximo Pávez, con quienes se coordina la logística.

“Asimismo estamos gestionando algunos vuelos humanitarios para la gente que quiere volver voluntariamente a su país. En estos días se lo plantearemos al ministro del Interior y al subsecretario (del Interior, Máximo) Pávez con quienes hemos estado trabajando para que esto sea posible”, concluyó.

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