Director de Junaeb garantiza la entrega del Programa de Alimentación Escolar "sin interrupciones"

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, se reunió con representantes de las 12 federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país para compartir la información oficial sobre del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Durante la cita, el máximo representante de la institución despejó las dudas sobre la entrega de comida, asegurando que "los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones".

En la misma línea, Peña fue enfático al señalar que esta iniciativa estatal “no arriesga su continuidad”. Asimismo, puso en relieve el impacto de la política pública, la cual “beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”.

El jefe del servicio también dedicó un espacio para expresar su gratitud hacia las agrupaciones sindicales del sector. Al respecto, el titular de la entidad remarcó: “Valoramos profundamente el trabajo de las manipuladoras de alimentos, porque con su compromiso y cuidado diario hacen posible que cada preparación llegue en las mejores condiciones a nuestros estudiantes fortaleciendo sus trayectorias educativas”.

Finalmente, al hacer un balance de la jornada de diálogo, el director nacional de Junaeb precisó los alcances de la cita. Según sus palabras, “aprovechamos también para conversar sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”.

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