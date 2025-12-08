Dirección Metereológica de Chile alerta por tormentas eléctricas en sectores de ocho regiones de Chile

El organismo encargado de estudiar el tiempo ha emitido un aviso por un fenómeno de "inestabilidad atmosférica" que se desarrollará durante esta semana, afectando a gran parte del territorio nacional. El fenómeno se debe a esta inestabilidad en desarrollo que se proyecta que tenga lugar desde la tarde de este lunes 8 de diciembre hasta la tarde del jueves 11 de diciembre, abarcando un periodo de cuatro días.

La inestabilidad atmosférica se manifestará con fuerza en las zonas comprendidas entre la Región de Coquimbo y la Región de Los Lagos. Las ocho regiones bajo aviso son: Coquimbo en el Norte; Valparaíso y Metropolitana en la Zona Central; y Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en la Zona Sur.

Ante el desarrollo de condiciones meteorológicas adversas, las autoridades instan a la población de las regiones afectadas a extremar las medidas de precaución. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los pronósticos locales y las indicaciones de las autoridades. Adicionalmente, es crucial asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, limpiar desagües y canaletas para evitar anegamientos, y evitar actividades al aire libre en zonas de riesgo durante el periodo comprendido entre el lunes y el jueves.

