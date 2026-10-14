Dirección Meteorológica de Chile confirma que fenómeno registrado en Estación Central fue un tornado de categoría F0

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que un tornado de categoría F0 afectó a la comuna de Estación Central, mientras se registraba la tormenta en la región Metropolitana.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este martes y se sintió con especial fuerza en la zona de los terminales de buses, donde alcanzó vientos de entre 105 y 137 km/h y voló partes de la techumbre de los recintos.

Los daños fueron calificados como leves, ya que aparte de algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, se registraron perjuicios en canaletas y revestimiento, ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados.

Debido a las fuertes precipitaciones de lluvia y granizo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana.

A su vez, la DMC había emitido una alerta por tormentas eléctricas para distintas regiones de la zona central, desde Coquimbo hasta Biobío, con probabilidad de precipitaciones fuertes en períodos breves.

En la región Metropolitana se produjeron inundaciones de casas y edificios, se anegaron los pasos bajo nivel, el tránsito vehicular se vio alterado junto con el servicio del Metro, las personas que regresaban a sus casas debieron circular por calles inundadas y se registraron cortes de luz masivos.

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