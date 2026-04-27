Dirección del Trabajo enfatiza el mutuo acuerdo y aclara cómo aplicar la Ley de 42 horas

Vigente se encuentra la nueva reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. En este contexto, la vía prioritaria para implementar esta modificación en las empresas debe ser el consenso entre empleadores y trabajadores, tal como lo reiteró el director del Trabajo, David Oddó.

La autoridad laboral profundizó en el espíritu de la normativa, indicando a Meganoticias que "el mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja".

Sin embargo, frente a la duda sobre qué ocurre en los escenarios donde no hay un acuerdo con el empleador, el titular de la Dirección del Trabajo fue enfático. Aseguró que tanto la propia legislación como el organismo que dirige "hemos entregado normas claras para dar certezas sobre cómo aplicar esta rebaja".

El detalle técnico de esta fórmula dependerá de la distribución semanal. Según explicó, si las labores se extienden por cinco días a la semana, se debe aplicar una rebaja de "una hora en dos días". Por el contrario, para una jornada de seis días, la reducción exigirá restar "50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos un tercer día".

Finalmente, Oddó cerró su intervención advirtiendo sobre las medidas dispuestas para resguardar la normativa: "Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral a través de nuestros equipos en terreno y también teniendo activados todos nuestros canales digitales y presenciales, para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia".

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