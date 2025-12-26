Dirección del Trabajo cursó 49 multas por incumplimientos del feriado legal de Navidad

La Dirección del Trabajo (DT) cursó 49 multas por poco más de $43 millones por incumplimientos del feriado legal irrenunciable de Navidad en el comercio.

Hasta las 16:00 horas de este jueves 25 –según el balance entregado por la institución– se habían realizado 183 fiscalizaciones de manera aleatoria en todo el país.

Además, 76 trabajadores del comercio fueron enviados de regreso a sus hogares tras comprobarse que estaban de turno a pesar de que les correspondía descanso.

Las tres regiones con más trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana (22), Tarapacá (14) y Valparaíso (9).

La DT también acudió a fiscalizar denuncias realizadas en el sitio web y en el Centro de Atención Telefónica institucional, que recibió 16 llamados.

PURANOTICIA