Dirección del Trabajo aplicó al menos 60 multas y suspendió a 88 trabajadores en opertivo del 1 de Mayo

A raíz del feriado obligatorio e irrenunciable correspondiente al Día del Trabajador, diversas penalizaciones fueron cursadas en el territorio nacional. En este contexto, la Dirección del Trabajo (DT) comunicó la aplicación de al menos 60 multas, además de concretar la suspensión de 88 trabajadores y trabajadoras producto de los operativos de control desplegados durante el 1 de mayo.

De acuerdo con el reporte inicial proporcionado por la entidad fiscalizadora, el corte realizado a las 17:00 horas arrojó un total de 115 inspecciones ejecutadas en diversas zonas del país. Estas revisiones se tradujeron en castigos económicos que sumaron $31.764.600.

Al desglosar las cifras territoriales, la Región Metropolitana lideró la cantidad de empleados suspendidos con 30 casos. Más atrás se ubicaron las regiones de Valparaíso con 20, La Araucanía con 11 y Los Lagos con 10.

La jornada no estuvo exenta de incidentes, ya que en ciertos puntos fue necesaria la presencia de la fuerza pública. Específicamente en dos establecimientos comerciales situados en las regiones de Coquimbo y O’Higgins, quienes administraban los recintos opusieron resistencia al procedimiento. Ante esta negativa, los inspectores tuvieron que requerir el respaldo de Carabineros para lograr hacer efectivas las suspensiones.

Por su parte, en la ciudad de Talca, las autoridades ordenaron la clausura de dos malls chinos, medida que fue acompañada por el cese temporal de funciones para cuatro dependientes.

De manera simultánea a las inspecciones del comercio, el organismo laboral dio cuenta de los operativos ejecutados en el rubro del transporte interurbano. Durante la jornada del jueves 30 de abril, se llevaron a cabo 236 fiscalizaciones en terminales de buses a nivel nacional, cuyo propósito central fue constatar los tiempos de descanso y las condiciones de conducción de las tripulaciones.

Como resultado de estas revisiones preventivas, se cursaron 80 infracciones que totalizaron $237.958.131. A esto se sumó la suspensión de dos tripulantes, quienes fueron sorprendidos iniciando sus labores sin haber cumplido con los periodos de reposo exigidos.

Para garantizar el respeto a la normativa laboral vigente, los fiscalizadores también examinaron detalladamente el funcionamiento de los sistemas automatizados de registro de jornada en cabina, la correcta utilización de las literas y el estricto cumplimiento de las jornadas máximas de conducción.

Finalmente, la institución confirmó que las fiscalizaciones continuarán en los próximos días como parte de las labores de control permanente del organismo en distintas áreas productivas.

PURANOTICIA