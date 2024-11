Dirección del Trabajo aplica 19 sanciones por incumplimiento de feriado electoral

La Dirección del Trabajo (DT) realizó 254 fiscalizaciones en malls y strip centers, aplicando 19 multas que suman un total superior a los 51 millones de pesos.

Como resultado de las inspecciones, 301 empleados fueron enviados a sus domicilios tras la suspensión de sus turnos laborales.

El comunicado de la DT, que entregó cifras actualizadas hasta las 16:00 horas de este domingo, indicó que 18 de las sanciones fueron por no respetar el feriado de trabajadores, mientras que una más fue impuesta por no otorgar el permiso mínimo de tres horas para votar o excusarse. Sin embargo, no se revelaron los nombres de las empresas multadas.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, expresó su preocupación por los incumplimientos, señalando que, a pesar de que la normativa sobre el feriado irrenunciable para las elecciones lleva años en vigor, “igualmente se van detectando algunos incumplimientos”.

Añadió que es “bastante preocupante” que aún se presenten estas faltas, destacando la importancia del rol que la DT sigue desempeñando en la fiscalización.

Por su parte, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, señaló que las infracciones se dan a pesar de que las normas son ampliamente conocidas. Aseguró que, con más de 80 fiscalizadores desplegados en todo el país, se trabajó para asegurar que todos los trabajadores pudieran ejercer su derecho al voto.

PURANOTICIA