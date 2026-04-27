Dirección de Presupuestos aclara polémico oficio: "Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular"

En el marco de un seminario de la Pontificia Universidad Católica, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, aclaró el polémico Oficio 16, que contemplaría un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 e incidir en 142 programas estatales.

Los detalles de esta normativa fueron expuestos por el personero de Gobierno mientras formaba parte del seminario denominado “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”. Dicha instancia fue organizada por el Centro de Políticas Públicas de la institución educacional.

Al profundizar en la materia, el representante de la Dipres argumentó sobre el proceso habitual de revisión estatal. “Todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones, pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular porque la circular decía que no había”, sostuvo Llodrá.

En la misma línea, el subdirector buscó despejar las dudas sobre el futuro de las iniciativas gubernamentales, añadiendo: “A ver, voy a citar textual. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es: Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”.

Para ilustrar su punto, la autoridad utilizó un ejemplo práctico respecto a las prestaciones sociales, concluyendo que la meta final se mantiene intacta. “Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso como la idea, de alguna manera reformular”, complementó.

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