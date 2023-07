Diputados y directiva de RD abordaron la posible expulsión de la diputada Catalina Pérez

Los diputados de Revolución Democrática (RD) y la directiva del partido que encabeza el senador Juan Ignacio Latorre se reunieron telemáticamente para analizar la crisis provocada por Democracia Viva y discutir la posible expulsión de la diputada Catalina Pérez.

Pérez habría comunicado que no asistirá al Parlamento, al menos durante unos días, al reiniciarse este lunes las actividades legislativas tras la semana distrital. Sin embargo, al tener poca (o nula) comunicación con ella, dicen algunos de los diputados de RD, prefieren no asegurar nada.

Más allá de si Pérez va al Congreso o no, añade La Tercera, entre algunos legisladores de Revolución Democrática hay molestia por las declaraciones que realizó la parlamentaria el sábado, a través de un video difundido en sus redes sociales.

Ese registro, dicen algunos, motivó que se agendara este domingo una reunión telemática entre la bancada y la directiva del partido, la cual se iniciaba al cierre de esta edición. El objetivo del encuentro es para analizar la crisis que los golpea.

En el registro al que hacen alusión en la colectividad, la diputada por Antofagasta señaló que “como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador (Juan Ignacio) Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre éste y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

Asimismo, aseguró que “jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”.

En el partido varios consideraron que los dichos de Pérez solo contribuyeron a profundizar la crisis en RD, el partido más longevo del Frente Amplio. Esto, por haber criticado en duros términos el liderazgo de Latorre, quien si bien está siendo cuestionado hace días, creen que la forma solo agrava la situación de la tienda.

Algunos diputados de la bancada también resintieron que en su video la diputada los criticara, y que no solo se limitara a hacerse cargo de las acusaciones en su contra. Como sea, las mismas fuentes transparentaron que, como bancada, decidieron que no responderán al video a través de los medios, para evitar que la polémica siga escalando.

Por lo mismo, uno de los puntos a conversar en la cita, según comentan fuentes del partido, es el futuro de la diputada Catalina Pérez en RD. En la colectividad, más de un diputado cree que se debería optar por el mismo camino que los otros dos militantes vinculados al caso: Daniel Andrade y Carlos Contreras, quienes fueron expulsados de la tienda.

En la colectividad algunos dirigentes transmiten que varios militantes de base han pedido -en privado- que se le solicite al tribunal constitucional la expulsión de Pérez. Si bien hay algunos que creen que es el mejor camino, otros reconocen que sería una medida muy dura y que los “golpearía en lo humano”.

