Diputados UDI y Republicanos se retiraron de la Sala e hicieron fracasar citación de Andrés Chadwick a la Cámara por «Caso Hermosilla»

La Cámara de Diputados realizó una polémica sesión especial para analizar el denominado «Caso Hermosilla», en particular, aquellos vinculados con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, instancia a la cual un grupo de parlamentarios UDI y Republicanos se retiró de la sala e hizo fracasar la citación al ex jefe de gabinete.

En representación de los 53 parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista que solicitaron la cita, abrió la sesión la diputada Camila Rojas (FA), quien sostuvo que existen, al menos, tres hechos vinculados al exministro que son de especial interés.

El primero de ellos sería el pago realizado por el abogado Luis Hermosilla para la defensa de Chadwick en la acusación constitucional en su contra. Sobre el punto, cuestionó que pudo pagarse con financiamiento ilícito. Lo segundo apuntaría a 17 transferencias millonarias hasta 2023. “¿A qué corresponden dichas transferencias?”, cuestionó la legisladora. El tercer hecho refiere a una posible vinculación con el «Caso Penta», donde se habría solicitado su intervención para darle una salida. “Son interrogantes de alto interés político y social respecto de las cuales esta Cámara no puede quedar ajena”, planteó.

En tanto, en el tiempo previo, el diputado Luis Alberto Cuello (PC) cuestionó que la UDI se ausentara de la Sala y no diera el respaldo para invitar a la sesión al exministro Chadwick. Asimismo, recalcó que no aceptarán una salida arreglada, ni clases de ética, ni condenas simuladas. Además, llamó a la UDI y RN a dar explicaciones al país sobre la relación que tienen con Hermosilla. Paralelamente, que entreguen toda la información sobre la red de tráfico de influencias que operó en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De igual manera, pidió que Andrés Chadwick exhiba sus cuentas bancarias y se ponga a disposición de colaborar con la justicia.

LA OPOSICIÓN RESPONDE CON «CASO CONVENIOS»

Por su parte, Miguel Mellado (RN) cuestionó que se haya hecho una sesión especial solo para hablar de este tema, con foco en el ex ministro. Por ello, observó que no se realizó en la misma línea una jornada para analizar el «Caso Convenios».

En tal contexto, remarcó que se hacen acusaciones sin que existan resoluciones judiciales y sobre hechos que aún están siendo investigados. “Me resulta algo burda y totalmente inconstitucional la intencionalidad política de esta sesión”, remató.

Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI) dijo que no entiende qué se pretende en la sesión, en relación a vincular a una persona con otra. Si ese es el caso, agregó, deberían realizarse sesiones especiales para abordar los vínculos del abogado Hermosilla con el asesor del segundo piso, Miguel Crispi, la exministra Ana Lya Uriarte e incluso la expresidenta Michele Bachelet.

RESOLUCIONES

En la sesión se presentaron cuatro resoluciones, todas aprobadas. A través de la signada como 1371, se “condena enérgicamente los actos de corrupción en el contexto del denominado Caso Audios”. También se expresa preocupación por el grave daño a las instituciones. En este marco, se expresa el compromiso de ocupar todas las herramientas constitucionales para sancionar todo atentado contra la probidad y el Estado de Derecho. Igual, se llama a Chadwick a colaborar con las investigaciones.

La resolución 1372 solicita al Presidente de la República reformas para fortalecer la probidad y la transparencia. De igual modo, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones afectadas.

Por medio de la 1373, se requiere al mandatario que se ejecuten acciones presupuestarias y legislativas para modificar el sistema de nombramiento de miembros del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, fiscal nacional y defensor nacional. La idea es promover y asegurar transparencia e imparcialidad en las designaciones. También señalar mecanismos de inhabilitación en el poder judicial a aquellos abogados que no formen parte de él.

Por último, la 1374 repudia todos los hechos delictivos de los que se ha tomado conocimiento por el «Caso Hermosilla». Asimismo, se llama a que todos los hechos sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.

