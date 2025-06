Diputados UDI emplazan a ministra Orellana por crítica contra Matthei: "Guachita, no se meta en peleas de grandes"

Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Flor Weisse, emplazaron a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que a la candidata presidencial Evelyn Matthei “cuando le tocan el pinochetismo, como que se desequilibra”, esto luego que mandara a callar a la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.

“La ministra Antonia Orellana no tiene nada que hacer opinando sobre un asunto que no es de su competencia ni de su área. El cruce entre Matthei y la vocera (s) de Gobierno se enmarca en el anuncio del cierre del penal de Punta Peuco, que está radicado en el Ministerio de Justicia y no en el de la Mujer”, manifestaron los parlamentarios.

En esta línea, afirmaron que es “absolutamente imprudente que se esté aprovechando de la exposición que le entrega su cargo para criticar a una candidatura presidencial, que sospechosamente siempre es la misma y es la que desde hace años está liderando las encuestas”.

Y apuntaron a una supuesta estrategia del Ejecutivo para dañar la figura de Matthei. “Todas las semanas hay un ministro diferente atacando su candidatura. Eso no puede ser una coincidencia”, precisaron.

Donoso y Weisse emplazaron a Orellana en los términos que la ministra ha usado en otras oportunidades: “Guachita, no se meta en peleas de grandes y dedíquese a los temas de su Ministerio, porque ha dejado mucho que desear en materia de protección de los derechos de las mujeres”.

