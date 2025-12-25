Diputados UDI anuncian acusación constitucional contra ministro Grau por “ley de amarre”

Los diputados UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la “ley de amarre” incluida en el proyecto de reajuste del sector público.

“El ministro pretende pasar, sin un ápice de vergüenza, una norma que busca dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual Gobierno, utilizando una ley de reajuste del sector público”, señalaron los diputados.

“Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado", advirtieron.

Además, señalaron que no van a "permitir que usted se transforme en la mayor agencia de empleo de sus partidarios, mientras miles de chilenos, hombres y sobre todo mujeres, sufren el drama de la cesantía".

"Vamos a iniciar las conversaciones con toda la oposición incluido el PDG, para lograr que usted no pueda trabajar en el sector público por 5 años y se ponga a la fila para buscar empleo como esos chilenos que usted mantiene sin trabajo", añadieron.

“El Gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas de raíz de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, ya está notificado de que lo acusaremos constitucionalmente”.

PURANOTICIA