Diputados UDI afirman que cuestionamientos al Banco Central "acercan al Gobierno aún más a Venezuela y Cuba"

Luego que este lunes el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, señalara que técnicos de la cartera que dirige se contactaran con el Banco Central para abordar una series de reparos que tiene el Gobierno con respecto al Informe de Política Monetaria (IPoM) emitido la semana pasada, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, afirmaron que dichos cuestionamientos por parte del titular del Trabajo, son “un reflejo de un gobierno ramplón, ideológico y bananero”.

Ambos legisladores recordaron que ningún Gobierno “desde el año 1990 a la fecha, había cuestionado los informes del Banco Central, ya que es evidente que politizar un organismo técnico es un error serio y profundo a nuestra institucionalidad”.

“El Banco Central es una de las instituciones cuya autonomía y el prestigio de sus integrantes, ha logrado mantener la economía con algo de estabilidad, a pesar de este Gobierno”, afirmaron los parlamentarios gremialistas, junto con subrayar que los cuestionamientos de Boccardo “acercan a este Gobierno aún más a Venezuela y Cuba”.

Por último, Ramírez y Donoso llamaron al Presidente Gabriel Boric a que en sus últimos meses de mandato “rectifique su posición” y “reafirme la autonomía y seriedad del Banco Central”.

PURANOTICIA