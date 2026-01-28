Diputados UDI acusan que Elizalde "terminó claudicando ante las pymes políticas" tras fracaso de la reforma al sistema político

Los diputados UDI, Henry Leal y Hotuiti Teao, cuestionaron al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por la decisión del Gobierno de retirar la urgencia al proyecto de reforma al sistema político.

Para los parlamentarios, se trata de un “incumplimiento” y de una actitud que calificaron como “claudicar ante las pymes políticas”, en referencia a los partidos que podrían ser disueltos con la iniciativa.

Ambos recalcaron que la reforma, ya aprobada por el Senado, busca fortalecer la representatividad y reducir la fragmentación política.

Sin embargo, acusaron al ministro de mostrar una “falta de coraje republicano”: “En lugar de insistir con una reforma muy necesaria para el país y que permitirá perfeccionar el sistema político y fortalecer nuestra democracia, prefirió retroceder ante las presiones de los partidos minoritarios”.

Leal y Teao insistieron en que Elizalde presentó la reforma como parte de su legado político, pero “cuando tuvo que enfrentar las presiones internas de los partidos de su sector, sobre todo los que funcionan como verdaderas pymes políticas, simplemente terminó retrocediendo”.

Según señalaron, la existencia de cerca de 20 partidos en la Cámara de Diputados, algunos con mínima representación ciudadana, “termina dañando nuestra democracia, dificulta los acuerdos y afecta la respuesta del Estado a las demandas de la ciudadanía”.

Finalmente, los parlamentarios concluyeron que la decisión del ministro representa un retroceso legislativo y una señal negativa para el país: “Elizalde tuvo en sus manos la posibilidad de ordenar el sistema político, mejorar la gobernabilidad y elevar los estándares de representación, pero optó por proteger los intereses de las pymes políticas de su sector en desmedro del interés general”.

