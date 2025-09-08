Diputados UDI acusan a ministra Vallejo de actuar “como si fuera parte del comando de Jara”

Los diputados UDI Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida lanzaron duras críticas en un punto de prensa contra la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en medio del debate por el proyecto de voto obligatorio.

Según los parlamentarios, la vocera estaría “actuando como si fuera parte del comando de Jeannette Jara”, en referencia a la carta presidencial oficialista.

La acusación se originó tras las declaraciones de la secretaria de Estado emitidas el domingo, en las que afirmó que “tiene que resolverse el guarismo de la multa” y que este debía definirse “entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país”.

Para los diputados gremialistas, este planteamiento introduce condiciones que no fueron parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la presidencia de la Cámara de Diputados, el cual -según indicaron- abordó otros aspectos como elevar los requisitos para que ciudadanos extranjeros puedan votar.

Donoso y Fuenzalida insistieron en que la autoridad “actúa como si fuera parte del equipo de Jara y no del actual Gobierno”, y agregaron que “es evidente que algunas autoridades están con la calculadora en mano viendo cómo pueden favorecer a una candidatura en particular”.

Los parlamentarios también cuestionaron la falta de coherencia entre el Ejecutivo y sus bancadas: “No sólo es inexplicable que luego que el Gobierno haya anunciado un acuerdo sobre esta materia sus parlamentarios decidieran rechazar el proyecto, sino que además es absolutamente inentendible que después de que el Presidente Gabriel Boric se comprometiera a destrabar este asunto, su vocera apareciera poniendo nuevas trabas para que finalmente no se apruebe”.

En esa línea, sugirieron que la estrategia podría estar coordinada con la candidatura de Jara: “Esto nos lleva a pensar que esta estrategia ha sido conversada con la candidatura de Jara, porque saben perfectamente que convertir el voto obligatorio en letra muerta, como lo están haciendo ahora, los puede terminar favoreciendo en las elecciones”.

Respecto a los dichos de Vallejo, reiteraron que “no son improvisados, sino que representan un nuevo intento por seguir entrampando el proyecto y que finalmente convirtamos el voto obligatorio en voluntario”, y exigieron que la ministra “sincere si está del lado del gobierno o más bien de su candidata presidencial”.

Emplazaron directamente a Jeannette Jara, pidiéndole que se pronuncie sobre el rechazo de los parlamentarios oficialistas al proyecto: “Jeannette Jara debería ser la primera en exigir que se respete este acuerdo y que las elecciones se desarrollen de manera transparente y legítima. Sin embargo, su silencio de todos estos días nos hace pensar que no le molestaría tanto que no se apliquen multas por no ir a votar”.

