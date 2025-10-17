Diputados RN solicitan sesión especial en la Cámara para abordar escándalo por error en cuentas de electricidad

La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció que se encuentra recolectando firmas para citar a una sesión especial “con el objeto de discutir en profundidad las consecuencias del cobro indebido de tarifas eléctricas derivado de la aplicación errónea del Decreto Tarifario dictado por el Ministerio de Energía y las fórmulas de compensación que se aplicarán para resarcir el perjuicio de millones de chilenos”.

El escrito señala que “el error en la aplicación del decreto no sólo constituye una falla técnica o administrativa, sino que ha tenido consecuencias directas y dolorosas para millones de familias chilenas”, especialmente aquellas más vulnerables, que han debido enfrentar un alza injustificada en sus cuentas de electricidad en medio de una situación económica ya compleja.

En esa línea, los parlamentarios detallaron que “el impacto de estos cobros se ha traducido, además, en un aumento injustificado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando la canasta básica de consumo y generando efectos en cadena sobre el costo de vida”.

Desde la bancada advirtieron además que este error “ha motivado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, y ha generado un profundo cuestionamiento público respecto de la seriedad y transparencia con que se están administrando los mecanismos de fijación tarifaria en el país”.

Los diputados acusan que el problema “ha venido a agravar una coyuntura económica ya compleja” y que incluso “ha impactado el Índice de Precios al Consumidor, afectando la canasta básica de consumo y generando efectos en cadena sobre el costo de vida”.

Frente a esto, RN exigió que el Congreso aborde el tema con urgencia y que los organismos involucrados den explicaciones.

“Es indispensable que el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles concurran a esta sesión para explicar los antecedentes técnicos, las responsabilidades administrativas y que el Gobierno, por intermedio del jefe de gabinete y del ministro sectorial, den cuenta de las medidas que se adoptarán para compensar íntegramente a los consumidores afectados”, sostiene el documento.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum señaló que “es importante que le demos a los chilenos tranquilidad de que esta situación no va a volver a ocurrir, pero que también se va a solucionar en el corto plazo compensándolo”.

“Hemos pedido al presidente de la Cámara de Diputados que cite a una sesión especial para conocer cuáles son las circunstancias en las cuales se produjo este error, y también cuáles van a ser las medidas que el gobierno va a tomar para poder compensar a los chilenos, que en total pagaron US$116 millones de dólares más a las empresas durante los últimos meses”, añadió.

Por su parte, el diputado Hugo Rey manifestó que “lo que ocurrió con el error en las tarifas eléctricas es inaceptable. Millones de chilenos pagaron más de lo que correspondía por culpa de un decreto mal aplicado, y el Gobierno debe responder con total transparencia”.

El diputado Eduardo Durán, en tanto, señaló que “hoy exigimos compensación íntegra para los consumidores, plazos claros y transparencia total sobre cómo se devolverá cada peso cobrado de forma indebida. La energía eléctrica no puede transformarse en un negocio a costa de los hogares más vulnerables. Recuperar la confianza en el sistema tarifario exige reconocer errores, asumir consecuencias y garantizar que nunca más un decreto mal hecho termine afectando a las familias que menos pueden defenderse”.

PURANOTICIA